Calciomercato Lazio, Sarri guarda in casa Napoli

Per rafforzare l’attacco, la nuova Lazio di Maurizio Sarri pensa a Matteo Politano del Napoli

Come raccontato in serata, solo un cavillo ha fatto slittare l’annuncio di Sarri alla Lazio. Ormai, è tutto fatto, l’intesa è stata raggiunta, e il tecnico, in sinergia con la dirigenza, sta già lavorando alla ricerca di rinforzi.

