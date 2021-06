Voci dalla Spagna parlano del nervosismo di Casemiro per le indiscrezioni sul possibile approdo di Locatelli al Real Madrid; Allegri vuole il campione alla Juventus

Le indiscrezioni sul possibile approdo di Locatelli al Real Madrid “fanno inc***are” Casemiro. A riportarlo è il portale spagnolo ‘dondiario.com’, per il quale il brasiliano avrebbe chiesto un incontro urgente con Carlo Ancelotti per parlare del suo futuro. Già nella recente esperienza dell’italiano sulla panchina degli spagnoli, infatti, Casemiro non aveva vissuto un buon periodo. Adesso, preoccupato di retrocedere nelle gerarchie del club, il brasiliano potrebbe quindi vagliare tutte le opzioni in gioco, tra le quali c’è anche l’approdo alla Juventus.

Calciomercato Juventus, ipotesi Casemiro dal Real Madrid: Allegri lo vuole

Max Allegri, riportano dalla Spagna, alla dirigenza della Juve avrebbe infatti chiesto di valutare l’acquisto di Casemiro. L’eventuale arrivo di Locatelli in maglia bianca potrebbe quindi servire l’assist per il rinforzo bianconero. Il Real Madrid, dal canto suo, potrebbe decidere di cederlo di fronte a una buona offerta.