Calciomercato Juventus, il Barcellona tenta Buffon | La risposta

Dalla Spagna rivelano come il Barcellona starebbe pensando a Buffon come secondo portiere: la risposta dell’ormai ex Juventus

Anche a 43 anni Gianluigi Buffon ha ancora voglia di sognare, di pensare ad un futuro sul campo da gioco e di immaginare nuovi traguardi. Dopo aver annunciato l’addio con la Juventus, il portiere campione del mondo con la Nazionale del 2006 è alla ricerca di nuovi stimoli per un’ultima avventura tra i pali. Dalla Spagna, nella giornata di oggi, è arrivata una nuova indiscrezione che può dire molto delle ambizioni e delle intenzioni di Buffon per il futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, il Barcellona pensa a Buffon | Rifiuto del portiere

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, il Barcellona starebbe pensando a Gianluigi Buffon come vice di ter Stegen. Una tentazione forte per l’ormai ex portiere della Juventus, che però avrebbe già declinato l’offerta: il campione del mondo non vorrebbe un ruolo da secondo portiere, ma vorrebbe una maglia da titolare. Sempre secondo il portale iberico, Buffon avrebbe l’ambizione di essere convocato dal CT Mancini per l’impegno dell’Italia ai mondiali in Qatar del 2022.

Come raccontato anche sulle pagine di Calciomercato.it, Buffon prenderà in considerazione tutte le opzioni, poi deciderà la sfida che gli darà maggiori stimoli oppure se ritirarsi dal calcio giocato. Insomma, tutto è ancora possibile per il futuro dello storico portiere della Juventus.