L’agente di Lautaro Martinez ha parlato del futuro del suo assistito: “Vogliamo conoscere i progetti dell’Inter, poi vedremo”

La telenovela che vede coinvolto Lautaro Martinez ed il corteggiamento del Barcellona potrebbe vivere uno secondo capitolo. La scorsa estate le avanches del club catalano non hanno portato a nessun frutto e nel frattempo l’attaccante argentino ha vinto lo scudetto con l’Inter. Il ‘Toro’ però ha cambiato anche agente, passando sotto la gestione di Alejandro Camano: lo stesso che ai microfoni di Calciomercato.it ha parlato in esclusiva di Hakimi. Il procuratore di Lautaro si è espresso riguardo alla situazione attuale dei nerazzurri e alla possibilità di raggiungere Messi al Barcellona. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, l’agente di Lautaro: “Rinnovo? Ce lo hanno offerto ma stiamo bene così”

Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha parlato ai microfoni di ‘Sport’ del futuro del suo assistito: “Al momento siamo molto sereni, vogliamo capire la situazione dell’Inter“. E sul Barcellona, poi, l’agente dell’argentino ha rivelato: “Chi non vorrebbe giocare lì, è uno dei pià grandi club al mondo”. Delle dichiarazioni che hanno tutta l’aria di rappresentare un’apertura nei confronti dei catalani, che potrebbero trovare terreno fertile per Lautaro qualora il progetto proposto dai nerazzurri con Simone Inzaghi non dovesse convincere il giocatore ed il suo entourage.

Proprio riguardo alla società meneghina e all’interessamento dei catalani della scorsa estate, Camano ha dichiarato: “Non so cosa sia successo l’anno scorso con Lauti, mi ha detto che il suo ex agente gli aveva parlato del Barça, ma era tutto molto confuso. Il nostro compito ora è quello di capire il progetto dell’Inter e ascoltare le offerte che stanno arrivando”. Insomma, grande incertezza per il futuro di Lautaro Martinez: l’entourage del giocatore è pronto a valutare tutte le opzioni che si presentano. Anche perché Camano ha fatto un’importante rivelazione sul rinnovo: “Ce lo hanno offerto, ma per il momento stiamo bene così”. Il rischio per i nerazzurri è quello di non convicere a pieno l’attaccante, mettendolo così nella condizione di valutare altre destinazioni.