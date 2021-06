Non solo il Paris Saint-Germain su Hakimi. Anche il Chelsea farebbe sul serio per il laterale marocchino in forza all’Inter

Il Chelsea irrompe nella corsa ad Hakimi. Il club campione d’Europa farebbe sul serio dopo i sondaggi dei giorni scorsi per il laterale marocchino, primo indiziato a lasciare l’Inter per sistemare i conti del bilancio nerazzurro. Il Paris Saint-Germain non ha ancora affondato il colpo, con i ‘Blues’ che cercano il sorpasso per l’ex Borussia e Real Madrid. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Inter, mossa Chelsea: Emerson e Christensen per sbloccare Hakimi

C’è una distanza marcata tra l’offerta del PSG, che al momento non si spinge oltre i 60 milioni di euro, e la richiesta di 80 milioni da parte dell’Inter per dare il via libera all’addio di Hakimi. Il Chelsea cerca così si approfittare di questa fase di stallo e sta pianificando l’incastro migliore tra cash e contropartite per sorpassare i parigini e accontentare il club di Suning. Non è un mistero l’interesse per Emerson Palmieri da parte di Marotta e Ausilio per rinforzare la fascia sinistra, con il nazionale azzurro che in Serie A piace anche a Napoli e Juventus. Oltre all’ex Roma e Palermo, valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro, come riporta ‘Sky Sport’ il sodalizio di Abramovich metterebbe sul piatto anche il cartellino del difensore danese Christensen.

Da monitorare con attenzione quindi anche l’offensiva del Chelsea per Hakimi, che in casa Inter continua a sognare anche Romelu Lukaku, quest’ultimo nei desideri di Tuchel per rinforzare l’attacco insieme ad Haaland.