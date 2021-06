E’ praticamente fatta per il ritorno all’Inter di Alex Cordaz. Gli agenti del portiere del Crotone sono in sede per definire l’accordo

Ci siamo per il ritorno di Cordaz all’Inter. Come raccolto dall’inviato di Calciomercato.it, gli agenti del portiere del Crotone sono giunti nella sede del club nerazzurro per firmare il contratto che sarà quasi sicuramente di un anno, fino a giugno 2022.

🎥 #Inter – Gli agenti di #Cordaz in sede per definire il passaggio in nerazzurro del portiere del Crotone 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/U3x2DphidR — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 9, 2021

Dall’inviato Giorgio Musso