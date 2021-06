Calciomercato, l’ex Juve annuncia il ritiro! I dettagli

In esclusiva ai microfoni di ‘SerieBnews.com’, Emanuele Giaccherini annuncia di essere vicinissimo al ritiro

A Verona da tre anni, Emanuele Giaccherini dirà addio al Chievo, con il quale ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il suo futuro, però, potrebbe non essere in un’altra squadra. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Intervistato in esclusiva ai microfoni di ‘SerieBnews.com‘, l’ex Juve ha infatti annunciato di essere vicinissimo a prendere la decisione di ritirarsi. CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE.