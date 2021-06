Polonia, infortunio Milik | UFFICIALE: salta l'Europeo

La Polonia non potrà contare su Arkadiusz Milik durante il prossimo Europeo: decisivo l’ennesimo problema al ginocchio

Dopo i primi mesi della stagione passati fuori rosa al Napoli, Arek Milik è passato al Marsiglia dove ha trascinato la squadra in Europa League. Ma dei suoi gol non potrà beneficiarne la Polonia a Euro 2020, che inizierà tra pochissimi giorni. Infatti, la Federazione polacca ha ufficialmente reso noto che il centravanti non parteciperà al prossimo Europeo.

Nonostante Milik non si sentisse particolarmente preoccupato per le condizioni del ginocchio sinistro, oggi il test decisivo in allenamento ha dato esito negativo. I dolori avvertiti durante la sessione di allenamento, infatti, hanno imposto al ct Paulo Sousa, al dottor Jaroszewski e al giocatore di effettuare delle valutazioni attente. E alla fine si è giunti alla conclusione che Milik non andrà all’Europeo. Paulo Sousa non sostituirà il centravanti.