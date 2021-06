Il ritorno in Champions League del Milan di Pioli, spingerà la società ad intervenire massicciamente sul mercato: ecco il piano

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il Milan è riuscito a conquistare l’accesso alla prossima edizione della Champions League, nonostante un girone di ritorno non all’altezza dell’andata, quando riuscì a conquistare il platonico titolo di campione d’inverno. Adesso, la rosa a disposizione di Stefano Pioli dovrà essere integrata per affrontare al meglio tutte le competizioni della prossima stagione. Ma, prima di pensare ai nuovi acquisti, c’è da pensare a delle situazioni interne da risolvere, in particolare quella che riguarda il riscatto di Sandro Tonali dal Brescia. “Mi risulta che il Milan punti ancora su Tonali, sulla sua gioventù, e si augura di vederlo più incisivo nella prossima stagione – le parole del giornalista Carlo Pellegatti a ‘Top Calcio 24’ – Però, non credo dia altri 25 milioni per il riscatto, andrà trovata una soluzione con Cellino. Sarà un giocatore del Milan a titolo definitivo, da capire anche chi dei giovani sarà inserito nella trattativa”.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, accordo totale | Game over Juventus

In ogni caso, il club rossonero si prepara ad investire in maniera importante nella prossima sessione di calciomercato: “L’acquisto pesante, adesso, è quello di Tomori – continua Pellegatti – Sarà una campagna acquisti da 70 milioni, ci sarà la cessione di Hauge e i rossoneri sperano di racimolare 10/15 milioni di euro. Anche Caldara, Conti, Laxalt e Duarte possono portare qualcosa nelle casse. Se dovesse arrivare un’offerta da 60/70 milioni per Theo Hernandez, deve essere valutata, Ma il Milan non intende cedere i big. Ziyech o de Paul sono giocatori da Champions League“. I tifosi del Milan, dopo l’acquisto di Maignan al posto di Gigio Donnarumma, possono cominciare a sognare.