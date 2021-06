Juventus, Ufficiale: Kulusevski positivo al Covid | Euro2020 a rischio

Brutte notizie in casa Juventus: Dejan Kulusevski è risultato positivo al Covid-19 e la sua presenza ad Euro 2020 ora è a rischio

Manca sempre meno all’inizio di Euro 2020 e ogni imprevisto rischia di essere fatale. Dalla Nazionale svedese arriva una pessima notizia: Dejan Kulusevski è risultato positivo al Covid-19 ed è in isolamento a Stoccolma. La Svezia, tramite un comunicato ufficiale, ne ha dato notizia sul proprio sito. “Questa mattina, Dejan aveva sintomi di raffreddore ed è stato immediatamente testato e quel test è risultato positivo. Da allora Dejan è stato tenuto isolato dal resto del gruppo e non ha viaggiato con noi a Göteborg”, questo è quanto afferma il medico della selezione svedese Anders Valentin. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Il classe 2000 della Juventus, ora, rischia di non prendere parte ai prossimi Europei. Il finale di stagione di Kulusevski era stato eccezionale, proprio una sua rete ed una di Chiesa hanno consegnato la Coppa Italia ai bianconeri. Svezia sfortunata, dopo Ibrahimovic anche il gioiellino ex Parma rischia di non esserci alla kermesse europea. Al momento, la nazionale svedese ha deciso di non chiamare nessun sostituto, con la speranza di poterlo riavere dopo la partita di esordio con la Spagna. Proprio la selezione iberica è stata protagonista di un caso analogo, con Sergio Busquets risultato positivo. Nei prossimi giorni verrà presa una decisione ufficiale riguardo a Kulusevski.