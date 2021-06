Calciomercato, è UFFICIALE | Nuova squadra per Hamsik

Arrivata l’ufficialità dell’ingaggio di Marek Hamsik da parte del Trabzonspor: lo ha reso noto il club turco

Continua l’avventura di Marek Hamsik in giro per il mondo. Dopo aver lasciato il Napoli, lo slovacco è approdato in Cina, al Dalian Yifang, dove ha giocato per due anni. Poi la breve avventura al Goteborg, dov’è rimasto per pochi mesi in vista di Euro 2020. La prossima avventura sarà al Trabzonspor: il club turco, attraverso uno spettacolare video sui propri canali social, ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista.

La Slovacchia sarà presente all’Europeo e giocherà nello stesso girone di Polonia, Svezia e Spagna.