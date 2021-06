Siamo entranti nel rettilineo finale. Manca davvero pochissimo all’annuncio ufficiale di Maurizio Sarri alla Lazio

Un ultimo sforzo prima dell’annuncio. Il matrimonio tra Maurizio Sarri e la Lazio s’ha da fare, ma bisognerà attendere ancora qualche ora. Giusto il tempo di aggiustare un paio di clausole su richiesta del legale tecnico. Cavilli che non riguardano bonus, nè scelte tecniche o strategie di mercato. Insomma, questioni di secondo piano (l’intesa è già stata raggiunta), situazioni risolvibili (e in aperte già risolte), per poi iniziare il conto alla rovescia verso l’ufficialità. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Per questo stasera non ci sarà alcun incontro. Sarri ha lasciato la Toscana, ma non vedrà oggi il presidente Claudio Lotito. Domani mattina, fatte le ultime modifiche, si potrà procedere all’invio dei contratti e finalmente sul cielo di Formello si leverà la fumata bianca.