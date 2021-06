Calciomercato Juventus, sfuma il grande ritorno | I dettagli

Sfuma il ritorno all’Arsenal di Aaron Ramsey. Il gallese non tornerà ai Gunners: tutti i dettagli

Inizia a prendere forma la nuova Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo l’annuncio del ritorno del tecnico toscano e dell’addio di Fabio Paratici, il club bianconero ufficializzerà a breve la promozione di Cherubini a capo dell’area sportiva e l’arrivo di Maurizio Arrivabene nel ruolo di amministratore delegato. Solo dopo aver definitivo il nuovo quadro dirigenziale la Juve concentrerà tutti i propri sforzi sul calciomercato. Una delle priorità della società è quella di fare cassa e piazzare alcuni esuberi attualmente in rosa. È il caso di Aaron Ramsey: il gallese non ha mai convinto dal suo arrivo a parametro zero ed i bianconeri puntano a liberarsi del suo pesantissimo ingaggio da circa 7 milioni di euro netti l’anno. Rischia di tramontare, però, l’ipotesi di un ritorno all’Arsenal: tutti i dettagli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, niente Ramsey-Arsenal | I dettagli

Tra le ipotesi circolate nelle ultime settimane per il futuro di Aaron Ramsey c’era anche il possibile ritorno all’Arsenal. Il gallese ha vissuto le sue migliori stagione in Premier League e, in caso di addio alla Juve, punta a tornare in Inghilterra. Tuttavia, come riportato su Twitter da Chris Wheatley di ‘football.london’, non trova alcun riscontro l’ipotesi ‘Gunners’ per il 30enne. Il centrocampista bianconero non tornerà all’Arsenal. Sfuma così un’importante pista per la cessione del giocatore.