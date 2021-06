Calciomercato Juventus, per Allegri c’è un bomber su tutti che potrebbe incastrarsi bene con Dybala e Cristiano Ronaldo

La Juventus e Massimiliano Allegri al lavoro per costruire la squadra della prossima stagione. C’è unità di intenti tra società e allenatore, che hanno condiviso un aspetto in particolare. Ossia, quello di trovare un nome in attacco che possa sposarsi bene con Dybala e Cristiano Ronaldo, o solo con l’argentino se il portoghese dovesse andare via. Stando al ‘Corriere dello Sport’, il nome ci sarebbe già.

Si tratterebbe di Edin Dzeko, già vicinissimo la scorsa stagione e poi rimasto alla Roma. Un acquisto che potrebbe avvenire in maniera quasi gratuita, considerando che il bosniaco resta a bilancio dei giallorossi solo per un milione e mezzo. Ma né i capitolini né il giocatore forzeranno l’addio e attendono gli eventi. La possibile proposta della Juve al giocatore sarebbe rappresentata da un biennale con opzione per la terza stagione a 5 milioni netti. L’offerta per il cartellino sarà sicuramente molto inferiore ai 17 milioni di dodici mesi fa, ma la Roma probabilmente non intende regalare un attaccante che ha fatto la sua storia recente.