Calciomercato, è UFFICIALE | Hector Moreno torna in Messico

L’ex Roma Hector Moreno tornerà a giocare in Messico: ufficiale il suo passaggio a parametro zero al Monterrey

Approdato alla Roma nell’estate 2017 per circa 6 milioni di euro, il futuro di Hector Moreno è ormai definito. Il difensore, rimasto in giallorosso per sei mesi, militava in Qatar, all’Al-Gharafa SC. Ma dal 1° luglio tornerà in Messico a tredici anni dall’ultima volta. E’ stato infatti ufficializzato il suo ingaggio dal Monterrey: la Liga MX vedrà un nuovo top dopo i tre Mondiali disputati con la nazionale messicana e le oltre cento presenze.