L’Inter attende di capire il futuro di Hakimi su cui c’è fortissimo il PSG. Nell’eventualità di un addio prossimo ecco che torna di moda Emerson Royal ma c’è un ostacolo

Il mercato dell’Inter ruota tutto intorno al nome di Achraf Hakimi, per il quale è pervenuta l’unica vera grande offerta di queste prime battute di calciomercato. Il PSG spinge forte per l’esterno marocchino, e in caso di addio la società di Zhang pensa già ad un papabile sostituto. Dalla Spagna anche il ‘Mundo Deportivo’ conferma l’interessamento dei campioni d’Italia per Emerson Royal, terzino destro brasiliano di rientro a Barcellona dopo la parentesi ottima col Real Betis. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

La fase offensiva e la propensione dell’esterno verdeoro rappresentano le caratteristiche più allettanti per l’Inter per l’eventuale eredità di Hakimi. Il quotidiano catalano sottolinea però come andando a cercare Emerson, l’Inter rischia di sbattere contro un muro, rappresentato dal Barcellona. Il club spagnolo infatti ha informato il calciatore che conta su di lui per la squadra della prossima stagione e, infatti, ha comunicato anche l’intenzione di prolungare il contratto fino al 2026.