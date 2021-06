Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 14 con le ultime sulla Nazionale e tutti gli aggiornamenti di mercato

Nuovo appuntamento con CMIT TV: a partire dalle ore 14.00 saremo in diretta con il nostro consueto TG su tutti i canali social di Calciomercato.it, per trattare i principali temi di giornata. Focus sul mercato. Dal valzer delle panchine in Serie A con il futuro della panchina della Lazio, con le ultime su Maurizio Sarri. Inoltre, non mancheranno tutti gli aggiornamenti di mercato su Juventus e Inter ma anche su Milan, Roma e tutte le altre italiane. Infine, ci avvicineremo agli Europei che vedranno impegnata l’Italia da venerdì. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Conduce Riccardo Meloni, affiancato dal nostro Marco Barbaliscia. Inoltre avremo in collegamento da Milano anche il nostro inviato Giorgio Musso. Come ospiti ci saranno Giorgio Dusi, di ‘bundesitalia.com’, Enrico Turcato di ‘Opta’ e Fabiana Della Valle della ‘Gazzetta dello Sport’.