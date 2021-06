VIDEO CM.IT – Calciomercato Inter, agente D’Ambrosio in sede

Vincenzo Pisacane, agente di Danilo d’Ambrosio, nella sede dell’Inter: per il terzino la società ha attivato l’opzione di rinnovo

L’Inter non rinuncia a Danilo D’Ambrosio: la società nerazzurra ha attivato l’opzione per il prolungamento di un anno del contratto del difensore, in scadenza a giugno. Anche per questo il suo agente, Vincenzo Pisacane, ha fatto visita alla sede del club questo pomeriggio. Un incontro per discutere anche il futuro del calciatore visto che, attivato il rinnovo, ora chi vuole il difensore dovrà trattare direttamente con l’Inter.