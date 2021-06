Le parole dell’Amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, dopo l’assemblea di Lega

“Sugli slot delle partite non abbiamo deciso nulla”. Così Marotta dopo l’assemblea di Lega in cui si è discusso della proposta ‘spezzatino’ del campionato di Serie A. Proposta dapprima passata in votazione con 13 voti a favore, poi revocata per le forti pressioni da parte in particolare dei presidenti di Sampdoria e Genoa, Ferrero e Preziosi. Una nuova votazione è prevista per la prossima settimana”.

All’Ad dell’Inter è stato poi chiesto del rinnovo di D’Ambrosio: “Se ha prolungato? Quasi – la risposta di Marotta – Ne parliamo, ne parliamo”.