SONDAGGIO CM.IT – Cessioni Real Madrid, ecco il preferito in Serie A!

Molti cambiamenti in vista al Real Madrid, nel sondaggio di Calciomercato.it il preferito per una cessione in Serie A

Annata di possibile rivoluzione in casa Real Madrid. Dopo l’addio di Zidane, il ritorno, a sorpresa, di Carlo Ancelotti ai ‘Blancos’. Le prospettive di mercato cambiano e più di qualche giocatore è decisamente in bilico. Dunque, si prospettano interessanti occasioni per chi abbia intenzione di investire.

Prospettive che riguardano anche i club di Serie A, che guardano con attenzione ai nomi in uscita da Valdebebas. Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti, in un sondaggio su Twitter, quale dei giocatori in lista cessioni preferirebbero vedere in Serie A. Sondaggio vinto da Isco, con il 45,1% dei voti. Il centrocampista è stato più volte accostato alla Juventus, ma non solo. Segue Casemiro, il mediano tuttofare, con il 27,4% delle preferenze. Pochi i voti per Bale (16%) e Varane (11,4%).