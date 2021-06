Sami Khedira ha parlato delle squadre della sua carriera, passando anche per la Juventus e Ronaldo

Sami Khedira si è raccontato in una lunga intervista a ‘Marca’. L’ex centrocampista della Juventus, che ha appeso gli scarpini al chiodo a 35 anni, ha ripercorso le tappe della sua carriera, le squadre e i compagni. “Il mio corpo non era più pronto per continuare a giocare ai massimi livelli e dovevo lasciare, è la cosa migliore. Se non posso dare tutto me stesso, è meglio farsi da parte. Da una parte sono triste, ma dall’altra ripenso a tutto quello che ho fatto“, racconta il tedesco.

Per Khedira l’occasione della vita è stato il Real Madrid: “Ha cambiato tutto, non avrei mai immaginato di giocarci. Quando mi ha chiamato Mourinho ho pensato che fosse uno scherzo. Mourinho è la cosa migliore che mi sia mai capitata, mi ha cambiato la vita. Ronaldo è un goleador incredibile, i numeri parlano per lui. Ma anche Buffon e Casillas sono leggende. Buffon è una delle persone migliori che ho incontrato nel calcio, incredibile. Quando ho lasciato il Real ho pianto, ho camminato per Madrid di notte, da solo. Ma la Juve mi ha chiamato e ho sentito che era un cambiamento che mi avrebbe fatto crescere. Ho vinto dei titoli, eravamo una famiglia. È stata un’ottima decisione“.