Carlo Cottarelli, economista e noto tifoso dell’Inter, ha rilanciato il progetto di un azionariato popolare per entrare nel club nerazzurro

In questi mesi l’Inter ha vissuto momenti decisivi per il futuro, in particolare Suning ha dovuto anche prendere decisioni importanti per proseguire in sella alla presidenza nerazzurra. Il prestito da Oaktree, poi il doloroso divorzio con Antonio Conte. In questo scenario di difficoltà finanziaria, c’è chi ha rilanciato un nuovo progetto. Carlo Cottarelli, noto economista e tifoso nerazzurro, è il presidente di InterSpac, l’associazione che ha come obiettivo quello di entrare nel capitale del club. Una sorta di azionariato popolare: “Siamo sedici soci. Prevediamo l’ingresso di altri trenta soci che potranno dare una mano”, ha detto a ‘Libero’.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Cottarelli spiega: “La cosa è aperta a tutti i tifosi dell’Inter, altro che vip. Il modello è quello tedesco. E da quelle parti funziona bene. Vogliamo portare capitale fresco nell’Inter per rafforzarla. Si tratterebbe di capitale “stabile”, non quello dei finanziamenti con tassi d’interesse mostruosi. Quelli sono soldi che sì, arrivano, ma poi finiscono in fretta. Non sono quattrini buttati, con quei soldi lei diventa uno dei proprietari del club”. Poi Cottarelli parla anche di temi da tifoso, da Conte (“Si viene e si va”) a Inzaghi (“La mia prima scelta”) e Allegri (“Per carità, un altro juventino…”).