CMIT TV | Calciomercato Roma: “Vlahovic è in un hotel della Capitale”

Nel corso del Calciomercato Show arrivano scoop in diretta: “Vlahovic è a Roma in un noto hotel della città”

Si sta accendendo il mercato in queste ore, a pochi giorni dall’inizio di Euro 2020. Nel corso del Calciomercato Show, in diretta su CMIT TV, arrivano notizie che hanno del clamoroso. Damiano Er Faina, infatti, ha rivelato: “Mi dicono che Vlahovic in questo momento è in un noto hotel di Roma a Ponte Milvio”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Non conosciamo ancora le motivazioni che stanno dietro alla presenza dell’attaccante classe 2000 nella Capitale. Il giocatore potrebbe benissimo essere a Roma anche solamente per trascorrere un periodo di vacanza. Nella giornata di oggi, infatti, Joe Barone ha confermato che la Fiorentina sta lavorando per il rinnovo di Vlahovic. L’attaccante, in ogni caso, è ambitissimo in Serie A: oltre ai giallorossi anche Milan, Inter e Juventus stanno monitorando la sua situazione. A complicare la corsa al serbo, poi, si aggiunge la valutazione della ‘Viola’: 60 milioni di euro.