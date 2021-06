Nel corso del Calciomercato Show sulla TV ufficiale di Calciomercato.it è stato affrontato anche il tema Ronaldo: “Finita con la Juventus”

Uno dei temi più caldi del mercato estivo è certamente il futuro di Cristiano Ronaldo. Il cinque volte ‘Pallone d’Oro’, come raccontiamo da tempo su queste pagine, ha mostrato segni di insofferenza nei confronti della Juventus. La volontà del portoghese sembra essere sempre di più quella di partire in cerca di una nuova avventura, anche se non è semplice per il numero ‘7’ bianconero trovare un club disposto ad investire le cifre da lui richieste. Ovviamente, anche nel corso del Calciomercato Show abbiamo affrontato il tema Ronaldo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

CMIT TV | Calciomercato Juventus: “Finita la storia d’amore con Cristiano Ronaldo”

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua ad essere in bilico, così come una sua eventuale permanenza a Torino. Il ritorno di Massimiliano Allegri, in questo senso, potrebbe rappresentare un ulteriore incentivo a partire per il portoghese. Intervenuto in diretta sulla CMIT TV, Damiano ‘Er Faina’ ha espresso la sua opinione sul cinque volte ‘Pallone d’Oro’: “Secondo me è finita la storia d’amore con la Juventus, anche se d’amore se n’è visto ben poco”. In attesa di conoscere quale sarà il proprio futuro, comunque, Cristiano Ronaldo sarà concentrato solamente a difendere il titolo con il Portogallo ad Euro 2020.