Il futuro di Eusebio Di Francesco è sempre più vicino al Verona. Il tecnico ex Roma ha infatti salutato ufficialmente il Cagliari

Dopo una stagione da dimenticare sulla panchina del Cagliari, chiusa prima del tempo con l’esonero, Eusebio Di Francesco è pronto a cogliere una nuova occasione in Serie A. Proprio nel pomeriggio di oggi infatti lo stesso club sardo ha ufficializzato la risoluzione con il tecnico ex Roma: “Il Cagliari Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con Eusebio Di Francesco e i componenti del suo staff Francesco Calzona, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Gianmaria Palumbo per la risoluzione anticipata del contratto di lavoro”. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Risolto il contratto col Cagliari, Di Francesco si appresta ora a ripartire con un nuovo club, che come sottolineato nei giorni scorsi da Calciomercato.it risponderà al nome del Verona, che aveva già impresso una forte accelerazione alla trattativa.