Calciomercato Roma, primo colpo per Mourinho | Xhaka sempre più vicino

Dall’Inghilterra rivelano che ci sarebbe stata un’accelerata nella trattativa tra Roma e Arsenal per Xhaka: vicino il primo colpo per Mourinho

Le ambizioni del nuovo corso giallorosse sono state ribadite con la scelta di affidare la panchina a José Mourinho. Lo ‘Special One’, anche se arriva da annata in cui ha trovato qualche difficoltà in più, impone alla sua squadra l’obbligo di puntare sempre alla vittoria. Proprio il salto di qualità necessario al club capitolino, reduce da due stagioni controverse sotto la gestione di Fonseca. Tanto della prima stagione di Mou a Roma, però, passerà del mercato e dalla qualità dei rinforzi che la dirigenza giallorossa riuscirà a mettere a segno. Intanto, dall’Inghilterra rivelano che il primo colpo della Roma sarebbe sempre più vicino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Roma, è Xhaka il primo colpo | La firma si avvicina

Il primo rinforzo della Roma targata Mourinho potrebbe essere a centrocampo. Secondo quanto rivelato da Chris Wheatley, giornalista di ‘football.london’, Granit Xhaka si avvicina sempre di più alla firma per il club capitolino. I giallorossi e l’Arsenal starebbero limando la forbice tra domanda e offerta in queste ore e le prossime giornate potrebbe essere quelle buone per mettere il centrocampista a disposizione dello ‘Special One’. Intanto, Xhaka è già a Roma: in ritiro con la nazionale Svizzera in vista degli Europei.

Granit Xhaka is edging closer to signing for Roma. 🔴 #AFC — Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) June 7, 2021



Oltre a Xhaka, come raccontato su Calciomercato.it, anche Rui Patricio ha già espresso il proprio gradimento ai giallorossi. Il portoghese potrebbe essere l’uomo giusto per difendere la porta di José Mourinho nella prossima stagione. Insomma, la Roma si muove con determinazione anche sul mercato per rendere più competitiva possibile la rosa a disposizione dello Special One.