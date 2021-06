VIDEO CM.IT | Calciomercato, dalla Roma al rinnovo: Cairo sul futuro di Belotti!

All’uscita dall’Assemblea di Lega Serie A, il presidente del Torino Urbano Cairo ha risposto brevemente sul futuro di Belotti

Si è conclusa da poco l’Assemblea di Lega Serie A con i venti club riuniti per discutere i nuovi orari del campionato. Intercettato all’uscita dalla riunione, il presidente del Torino Urbano Cairo ha risposto brevemente sul futuro di Belotti. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

“Roma e offerte per Belotti? Niente, no. Il rinnovo? Facciamogli fare un grande Europeo“, ha dichiarato Cairo, come raccolto dall’inviato di Calciomercato.it. Ecco il video: