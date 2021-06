Calciomercato Milan, futuro Calhanoglu | Per l'Arsenal è il piano B

L’Arsenal vuole rinforzare la trequarti offensiva e ha come obiettivo anche Calhanoglu: il centrocampista del Milan è l’alternativa a Odegaard

Dopo Gianluigi Donnarumma, il Milan potrebbe perdere anche Hakan Calhanoglu a parametro zero. Il trequartista turco ha infatti il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e la trattativa per il rinnovo è ancora in fase di stallo. Tanti sono i club piombati sull’ex Leverkusen, anche perché eventualmente arriverebbe gratis. L’ultima candidata sembra essere l’Arsenal, desiderosa di un centrocampista di grande estro e fantasia.

Milan, l’Arsenal su Calhanoglu

Stando a quanto riferito dal ‘Mirror‘, l’Arsenal sta valutando di ingaggiare Calhanoglu, viste le difficoltà di trasferimento per Martin Odegaard, tornato al Real Madrid. L’altro obiettivo, Emiliano Buendia, è approdato all’Aston Villa per circa 35 milioni di sterline. Ecco perché Calhanoglu diventa un candidato forte se il norvegese non dovesse tornare dopo aver vestito la maglia dei Gunners in prestito.