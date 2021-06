Calciomercato Juventus, l’annuncio del bianconero: “Resto al 100%!”

Szczesny ribadisce sul suo futuro: “Ho parlato con la Juve, resto al 100%”. Le sue dichiarazioni

Wojciech Szczesny torna a parlare dalla Polonia e ribadisce con forza quanto dichiarato ieri sul suo futuro. Il portiere si vede ancora alla Juventus e non ha ricevuto alcun segnale dal club riguardo al suo possibile addio, nonostante le sempre più insistenti voci su Donnarumma. Ecco le nuove dichiarazioni dell’estremo difensore al portale polacco ‘Meczyki.pl’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, Szczesny: “Ho parlato col club, non mi venderanno”

Szczesny ha annunciato: “Finora c’è stato silenzio, ma ho avuto contatti con il club prima e mi è stato detto che nessuno ha dubbi sulla mia posizione di numero uno. Non cambia nulla su questo argomento. Il club conta su di me e non mi venderà al 100%. Voglio restare”. E sul ritorno di Massimiliano Allegri: “Non so se sarà decisivo per il mio futuro, ma è sicuramente importante. Ci stimiamo a vicenda e in passato abbiamo avuto una grande collaborazione. Penso che Allegri mi guardi non solo come portiere, ma anche come persona”.