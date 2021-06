Fabio Paratici si apprestare a ripartire dal Tottenham. Per rafforzare gli Spurs, l’ex Juventus potrebbe guardare proprio in casa bianconera: spunta il nome anche di Kulusevski

Fabio Paratici è pronto a cominciare la sua avventura al Tottenham. Il dirigente italiano, dopo aver detto addio alla Juventus, ripartirà da Londra e vorrebbe farlo, portando con se diversi calciatori bianconeri. I rumors in merito ai possibili colpi di calciomercato di Paratici sono sempre più frequenti. Nelle scorse ore si è parlato tanto soprattutto di Leonardo Bonucci e Rabiot. Due profili che non sono considerati incedibili dalla Juventus e che potrebbero far bene in Premier League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’idea legata al difensore trova conferme anche sulle pagine di ‘Sportmediaset’, che esclude, invece, nonostante l’interesse, la possibilità Paulo Dybala. Massimiliano Allegri ha voglia di puntare sull’argentino ma è evidente che serva il rinnovo per poter proseguire insieme. Senza il prolungamento, i bianconeri difficilmente correranno il rischio di perderlo a zero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, Wijnaldum spinge il Barcellona in Serie A: occhi sul big

Calciomercato Juventus, Paratici pensa a rilanciare

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Fiorentina, Barone respinge le big | “Rinnovo per Vlahovic”

Attenzione, però, anche ad un altro profilo, portato a Torino, la scorsa estate, proprio da Fabio Paratici, che alla Juventus non ha fatto bene. Stiamo parlando di Kulusevski, che potrebbe cercare di rilanciarsi proprio a Londra, con la fiducia del suo ex Ds, che lo aveva fortemente voluto in bianconero. L’affare – si legge – risulta difficile ma le casse del Tottenham fanno pensare che un tentativo verrà fatto per lo svedese che tanto bene aveva fatto a Parma, solo una stagione fa. Per strappare Kulusevski alla Juve servirà una somma vicina ai 45-50 milioni di euro.