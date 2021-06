Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Marcelo resta al Real Madrid

La Juventus è interessata al terzino del Real Madrid Marcelo, ma la volontà del giocatore non lascia spazio a eventuali dubbi

La Juventus è alla ricerca di nuovi rinforzi per la rosa di Massimiliano Allegri: delle occasioni che il mercato ‘regala’, come per esempio Marcelo del Real Madrid. Il terzino sinistro brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2022 e continua a giocare sempre meno. Sono infatti solo 16 le presenze in Liga nell’ultima stagione, quasi sempre da subentrato. Ma questo non sembra cambiare il suo stato d’animo e la voglia di continuare a giocare per le Merengues.

Juventus, Marcelo vuole restare

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, infatti, Marcelo vuole vestire ancora la maglia del Real Madrid. Poco importa se dalla sua parte ci sono anche Mendy e Gutierrez, il giocatore vorrebbe rispettare quest’ultimo anno di contratto che gli resta. Le offerte non mancano, oltre all’interessamento della Juventus, ne arrivano anche da MLS e Turchia. Ma Marcelo non spingerebbe per andarsene, nemmeno se continuasse a giocare poco col ritorno di Ancelotti.