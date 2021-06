Calciomercato Juventus, futuro Donnarumma | PSG in agguato: l'intreccio

La Juventus continua a seguire la pista Gianluigi Donnarumma sul calciomercato. Il portiere non ha ancora trovato la sua nuova destinazione: l’intreccio è vivo, con Euro 2020 alle porte

Il futuro di Gianluigi Donnarumma resta in bilico. Il portiere ha salutato il Milan, ma è ancora alla ricerca di una nuova destinazione per il suo futuro. Mesi di contrattazioni tra Mino Raiola e il club rossonero per il rinnovo di contratto non hanno portato alla tanto attesa fumata bianca. E intanto il calciatore resta in bilico, senza ancora essere a conoscenza sulla squadra in cui proseguirà la sua carriera.

Intanto, Euro 2020 è alle porte e Donnarumma vuole disputare una competizione da protagonista, anche per mettersi in evidenza in ottica futura. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, Roberto Mancini avrebbe voluto che il portiere arrivasse all’Europeo con un futuro già ben definito, ma così non è stato e ora gli scenari di certo non mancano, con la certezza che i tempi non siano, a questo punto, brevissimi per capire cosa accadrà nel suo futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, Donnarumma tra PSG e Nazionale: le ultime sul suo futuro

Gli interessamenti per un portiere come lui, di certo, non possono mancare, ma allo stesso tempo l’intrigo ora non è di facile risoluzione. Nelle ultime ore, come riporta la Rosea, si è fatto avanti nuovamente il PSG, club di cui vi abbiamo parlato in diverse occasioni per il futuro del portiere. Su di lui ci sono anche Juventus e Barcellona, ma il problema per resta sempre la concorrenza che vige attualmente per difendere i pali dei club interessati.

La presenza di Keylor Navas nel club transalpino è un fattore non da poco e che potrebbe incidere in maniera preponderante nelle scelte del PSG, nonostante gli ottimi rapporti con Mino Raiola. Intanto, le settimane passano e l’intrigo continua, anche a livello economico. Il Milan aveva offerto al portiere 8 milioni netti annui: ora il rischio per Raiola è di non trovare l’ingaggio da 10 milioni richiesto e una soluzione tecnica adeguata. Per ora, la testa deve restare puntata su Euro 2020 con l’Italia, ma il futuro resta tutto da scrivere per l’estremo difensore.