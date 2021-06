La Juventus tiene d’occhio un nome molto interessante sul calciomercato. Indiscrezione dalla Spagna sull’affare a zero: occhio alla firma

La Juventus è arrivata a un nuovo bivio relativo il suo futuro. I bianconeri, infatti, dopo il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, sono pronti a una sessione di calciomercato da protagonisti per garantire all’allenatore interpreti che si adattino al meglio alla sua idea di calcio. Un nome che la Vecchia Signora insegue da tempo è quello di Ousmane Dembele.

L’esterno d’attacco francese si è rivelato un elemento importante per Koeman nella scorsa stagione. Un calciatore su cui il Barcellona sembra avere intenzione di puntare nel prossimo futuro, ma gli scenari di calciomercato potrebbero portarlo lontano dal club blaugrana. Una prospettiva che i rumors provenienti dalla Spagna rendono sempre più concreta nelle ultime ore e che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. In particolare, come vi abbiamo già riportato alcune settimane fa, lo scenario vedrebbe la partenza del calciatore a parametro zero nel 2022. Intanto, spunta la firma di un pre-contratto: l’ultima indiscrezione sul futuro del francese svelata da ‘calciomercatoweb.it’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, Dembele via a zero: dal Barcellona alla firma del pre-contratto

Il futuro di Ousmane Dembele è al bivio: una matassa che pare difficile da sciogliere per il Barcellona. Secondo quanto riportano in Spagna, infatti, l’esterno d’attacco continua a rimandare il rinnovo con il club spagnolo. I blaugrana vorrebbero prolungare subito l’accordo con l’ex Borussia Dortmund o cederlo nelle prossime settimane, in modo da recuperare parte del corposo investimento da 140 milioni per acquisirlo dal club giallonero. Ma c’è di più.

Stando all’emittente iberica ‘Cuatro’, il Barcellona teme che dietro gli slittamenti imposti dal calciatore ci sia, in realtà, un pre-contratto già firmato dal francese con un’altra squadra che dovrebbe essere la Juve per il 2022. Di certo, la questione resta spinosa e se Dembele dovesse vivere un Euro 2020 da protagonista, verrà richiesto uno sforzo ancora più importante al Barça per trattenerlo. Intanto, la Juventus resta alla finestra e valuta le prospettive per un calciatore che farà ancora discutere molto nei prossimi mesi.