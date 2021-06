Il futuro di Cristiano Ronaldo, i ritorni di Ancelotti ed Allegri e la questione Superlega: le considerazioni dell’ex Inter e Real Roberto Carlos

Cristiano Ronaldo felice alla Juventus. A dirlo è Roberto Carlos, ambasciatore del Real Madrid ed ex calciatore dei blancos e dell’Inter. Intervenuto a ‘Tutti convocati’ su ‘Radio 24’, il brasiliano ha affermato: “CR7 ha fatto molto al Real Madrid, ma so che è felice alla Juventus. E’ il numero uno al mondo con Messi, Neymar e Mbappè. Vediamo: credo che Ronaldo sia arrivato ad un momento in cui è lui che deve decidere cosa fare. So che è contento alla Juventus, ma tocca a lui a decidere”.

Roberto Carlos si sofferma anche sul ritorno di Allegri e Ancelotti: “Allegri è un grandissimo allenatore, un tecnico moderno. Secondo me è tra i primi cinque-sei allenatori al mondo. Ancelotti? Tornare qui è come tornare a casa. Quando ti chiama il Real Madrid non è che ci pensi: dici sì e vieni”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Da Cristiano Ronaldo alla Superlega: le parole di Roberto Carlos

Dai ritorni in panchina per Juventus e Real Madrid al caos Superlega. Roberto Carlos spiega: “In occasione della finale di Champions ho parlato con il presidente Uefa Ceferin ed era tranquillo. Vedremo cosa accadrà nel prossimo mese. E’ importante stoppare le polemiche e arrivare ad un accordo. Credo che nel giro di due settimane ci sarà un incontro per trovare una soluzione”.