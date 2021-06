Massimiliano Allegri e la Juventus pianificano il mercato per rinforzare la rosa bianconera. Il primo colpo potrebbe essere Locatelli dal Sassuolo

Centrocampo e attacco. Sono i due reparti dove potrebbe esserci un restyling più corposo nella rosa della Juventus dopo il ritorno in sella di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese già dalla scorsa settimana ha varcato i cancelli della Continassa per un primo approccio con la dirigenza, buttando giù qualche nome per la campagna di rafforzamento della ‘Vecchia Signora’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, c’è il benestare di Allegri: Locatelli il primo colpo

Tanti nomi sul taccuino del nuovo capo dell’area tecnica Cherubini, che ha preso il posto di Paratici dopo l’addio di quest’ultimo e prossimo allo sbarco al Tottenham. Scelte condivise in sintonia con Allegri, tra le quali spicca il profilo di Manuel Locatelli, da tempi non sospetti nei radar della dirigenza bianconera. Già la scorsa estate, con il beneplacito di Pirlo, la Juve aveva provato l’offensiva per il gioiello del Sassuolo, impresa poi fallita per la resistenza degli emiliani e la valutazione da 40 milioni di euro. Adesso però i tempi potrebbero essere maturi per l’arrivo sotto la Mole del Nazionale azzurro classe ’98, corteggiato anche dal Real Madrid e dalle big di Premier League.

Locatelli è un elemento che mette d’accordo anche Allegri, come rivela Luca Momblano: “L’allenatore ha dato parere positivo e il via libera per Locatelli – sottolinea il giornalista a ‘Top Calcio24’ – Pur non vedendolo subito come un leader e trascinatore del centrocampo, Allegri condivide la scelta Locatelli per il centrocampo”.