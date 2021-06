Sembra sfumature la pista Edouard per Inter e Milan. Il Leicester dell’estimatore Rodgers pronto a chiudere per 17,5 milioni di euro

Scatto Leicester per Odsonne Edouard. Il club inglese fa sul serio per l’attaccante francese, con il tecnico delle ‘Foxes’ Rodgers che spinge per riaverlo alla sua corte dopo la fruttuosa esperienza nella fila del Celtic Glasgow. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Inter e Milan, Edouard lontano: scatto Leicester

Stando al Sun, sarebbero in uno stato avanzato i discorsi con il club scozzese per la cessione del 23enne talento, accostato anche a Milan e Inter. Soprattutto i campioni d’Italia, riporta il tabloid d’Oltremanica, si sarebbe mossi insieme all’Arsenal per Edouard. Ma il Leicester avrebbe compiuto dei passi in avanti importanti per il giocatore, con l’obiettivo di accontentare Rodgers e portarlo ‘King Power Stadium’. Sul piatto un’offerta di 17,5 milioni di euro per battere la concorrenza delle rivali a assicurarsi servigi di Edouard. Il Leicester spinge per l’attaccante, con Inter e Milan al momento lontane dal talento francese.