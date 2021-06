Il futuro di Romelu Lukaku resta ancora tutto da scrivere. In Inghilterra, dopo le parole di Zhang, credono che il bomber possa lasciare l’Inter. Il Chelsea è pronto al grande colpo

Le parole di Romelu Lukaku hanno spazzato via le voci di calciomercato solo per qualche giorno. Le dichiarazioni di Steven Zhang, che ha ammesso che l’Inter è pronta a dei sacrifici, hanno, infatti, lasciato intendere che non c’è certezza per nessuno e che alla giusta offerta anche il bomber belga potrebbe lasciare la squadra nerazzurra. In Inghilterra ci credono.

A crederci è soprattutto Tuchel. Il tecnico, che ha portato in trionfo il Chelsea in Champions League, spera che Lukaku diventi il nuovo centravanti dei blues. A riportarlo è il ‘Mirror’. Queste speranze nascono proprio dopo le parole del numero uno dell’Inter. La disponibilità economica al club di Abramovich d’altronde non manca e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo la conquista della Champions, il Chelsea vorrebbe vincere anche in Premier League e sa che per battere il Manchester City ha bisogno di un bomber come Lukaku, che ha una valutazione di poco superiore ai 100 milioni di euro.

A fargli spazio dovrebbe essere Olivier Giroud. Il francese, nonostante il contratto in scadenza nel 2022, vuole lasciare Londra e il Milan, resta la squadra in pole. E’ evidente che l’arrivo di Lukaku favorirebbe l’addio del nazionale di Deschamps.