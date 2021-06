Calciomercato Inter, offerta di rinnovo per Young | Club in attesa

Offerta di rinnovo per Ashley Young, l’Inter aspetta una risposta da parte del calciatore inglese: i dettagli

L’Inter è alle prese con una sessione di calciomercato difficile da affrontare. A Simone Inzaghi andranno comunque garantiti i rinforzi necessari per la qualificazione in Champions League, e anche alcuni rinnovi. A breve potrebbe arrivare quello di Ashley Young, esterno sinistro inglese che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato, Lazio-Sarri: le ultime sulla firma

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, l’Inter ha avviato i contatti con Ashley Young per il prolungamento del contratto di un altro anno. Tuttavia, la trattativa si concretizzerebbe a cifre diverse rispetto a quelle attuali. Ecco perché il club nerazzurro non ha ricevuto ancora una risposta definitiva e resta in attesa.