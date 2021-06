Dopo le ultime dichiarazioni di Ceferin, arrivano critiche sul presidente della UEFA: “Ossessione personale contro Agnelli”

La scontro frontale tra i club fautori della Superlega e la UEFA non si è ancora placato in questi mesi, anzi. Aleksander Ceferin, in settimana, ha speso parole al veleno nei confronti di Agnelli ed ora sono arrivate delle critiche nei confronti del numero uno della UEFA. Lo scontro mediatico con il Presidente della Juventus sta assumendo toni sempre più accesi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Sulle pagine di ‘Domani’ Pippo Russo ha espresso dei dubbi nei confronti di Ceferin. Questo perché la UEFA è attesa da settimane molto delicate, per via delle possibili sanzioni nei confronti di Juventus, Barcellona e Real Madrid, ed il suo presidente “continua a sfoggiare rabbia e livore” nei confronti di Andrea Agnelli. Il giornalista, proprio per questo, si chiede se Ceferin “in condizioni di così lasco autocontrollo, sia ancora in grado di governare il calcio europeo”. Farebbe, quindi, il paio con chi sta chiedendo le dimissioni immediate di Ceferin. Insomma, tempi duri per il numero uno della UEFA.