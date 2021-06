La questione Superlega continua ad animare il dibattito: le parole di Ceferin riaccendono la polemica con Andrea Agnelli

La questione Superlega continua ad accendere il dibattito e lo fanno anche le recenti dichiarazioni di Ceferin. Il presidente della Uefa è stato molto duro con il numero uno della Juventus Andrea Agnelli dichiarando che, dopo quanto fatto, per lui “non esiste più”. Parole che hanno infiammato anche i social dove tra polemiche e ironie, i commenti non sono mancati. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ecco alcuni tweet:

#Agnelli è il signor presidente di una signora #juve e lei caro #Ceferin tutto può fare meno che ignorarlo, tranne quando diventerà #CeferinOut — Pepé71 (@PepeNardik) June 6, 2021

Ceferin si è offeso per le parole del nostro presidente Agnelli 😂😂😂, ha detto che non gli parla più 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣#CeferinOut#Ceferinpagliaccio — ledcloud (@ranallo_claudio) June 6, 2021

+++ Sensitiva entra in contatto con l’amore tra #Ceferin e #Agnelli e si spacca una bottiglia in testa +++ — FakeNews24 (@FakeNews_24) June 6, 2021

Vi state attaccando al nulla. Al di la della pagliacciata tra #Uefa e i tre club della #SuperLega, ora #Ceferin non è neanche libero di esprimersi su una persona con la quale aveva un rapporto stretto? Niente…proprio non volete accettare. E i giornalai a ricamarci su… — Frankie Materazzo (@FrancoMater2) June 6, 2021

Ceferin continua a minacciare scomuniche, anatemi, squalifiche e quant’altro su Juve, Real e Barcellona. Scommettiamo che le ritroviamo tutte e tre nella prossima Champions? — Mario Bianchi #fascismoèreato (@mariobianchi18) June 6, 2021