Italia, non è ancora finita per Sensi: tentativo last minute

Italia, ancora non è detta l’ultima parola per Stefano Sensi: il centrocampista prova a recuperare per l’Europeo

Stefano Sensi potrebbe rientrare clamorosamente in corsa per l’Europeo. Il centrocampista dell’Italia ha accusato un problema agli adduttori che sembrava averlo messo fuori causa, ma, stando alle ultime notizie riportate dall’Ansa, la situazione è ancora in bilico.

La federazione azzurra ha già inviato all’Uefa la richiesta per sostituirlo con Matteo Pessina, attualmente aggregato come riserva, ma ci sarebbero degli improvvisi miglioramenti per il giocatore dell’Inter. Di ora in ora, lo staff della Nazionale sta monitorando il tutto, possibile un recupero dell’ultimo momento.