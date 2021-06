E’ La Germania a vincere l’Europeo Under 21. I tedeschi hanno battuto in finale il Portogallo con la rete di Nmecha

La Germania di Kuntz conquista gli Europei Under 21. Allo Stadion Stozice di Ljubljana, i tedeschi hanno battuto, in finale, per 1 a 0 il Portogallo, grazie ad una rete, al quarto minuto del secondo tempo, di Nmecha.

Dalot e compagni hanno provato a reagire ma è stata la Germania, in contropiede, a sfiorare più volte il raddoppio. Un ottimo Costa ha però evitato che il passivo aumentasse.

Germania-Portogallo 1-0: 49′ Nmecha