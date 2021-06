Ci sarà il Psg nel futuro di Kylian Mbappe. L’attaccante francese non si muoverà da Parigi: Nasser Al-Khelaïfi ha parlato chiaramente, spazzando via ogni dubbio

Il numero uno del club francese – intervistato da L’Equipe – ha parlato chiaramente, allontanando tutti le voci che vorrebbero l’attaccante lontano dalla Capitale e diretto al Real Madrid: “Sarò chiaro, Kylian resterà a Parigi – ammette Nasser Al-Khelaïfi -. Non lo venderemo mai e lui non andrà mai via a zero. Non fornisco mai dettagli sui media in merito ai negoziati in corso. Tutto quello che posso dire è che le cose stanno procedendo bene. Spero che troveremo un terreno comune. Ha una missione, non solo quella di essere un calciatore ma di promuovere il campionato francese, il suo paese e la sua capitale. È un ragazzo fantastico, come persona e come atleta. È uno dei i migliori giocatori in circolazione oggi e vincerà il Pallone d’Oro per gli anni a venire, ne sono sicuro al 100%. Ha tutto ciò di cui ha bisogno per prolungare qui”.