Calciomercato Juventus, allarme Donnarumma: il Psg sorpassa

Calciomercato Juventus, il Psg mette la freccia per Donnarumma: contatti dei francesi con l’entourage del portiere

La Juventus, tra i suoi principali desideri per la sessione di mercato di quest’estate, annovera certamente Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale lascerà il Milan a parametro zero e rappresenta una ghiotta occasione, ma la concorrenza non manca e ogni trattativa con Raiola non è mai facile. Per di più, nelle ultime ore sembra che dalla Francia sia arrivata una consistente accelerazione per l’estremo difensore azzurro.

Calciomercato Juventus, Leonardo contatta Raiola

Secondo ‘Sport’, infatti, il Psg, con Leonardo in persona, avrebbe intensificato i contatti con Mino Raiola, agente del portiere. I francesi fanno sul serio e intendono provare a chiudere l’affare quanto prima. Non sarebbe ancora partita una proposta ufficiale all’entourage di Donnarumma: il Psg intende capire l’effettiva fattibilità dell’operazione. Ma a Parigi sono convinti di poter esaudire le richieste economiche del giocatore, attese novità importanti nei prossimi giorni. La Juventus, che deve anche piazzare Szczesny per poter mettere le mani su Donnarumma, deve rispondere al più presto, se non vuole vedere sfumare l’affare.