Il Manchester United fa sul serio per un difensore della Serie A: l’operazione coinvolge anche la Juventus, i dettagli

Il Manchester United mette nel mirino un difensore della Serie A. I ‘Red Devils’ hanno la necessità di rinforzare il loro reparto arretrato e non hanno intenzione di badare a spese. Il nome cerchiato in rosso per fare contento Solskjaer è quello di Cristian Romero, centrale argentino di 23 anni. Il sudamericano ha disputato l’ultima stagione all’Atalanta ma è di proprietà della Juventus: i nerazzurri hanno la possibilità di riscattarlo pagando circa 16 milioni di euro ed è in questo che entrerebbe in scena il club inglese.

Come si legge su ‘fichajes.com’, il Manchester United avrebbe pronta una proposta da 50 milioni di euro. Soldi che finirebbero nelle casse del club bergamasco dopo aver completato il riscatto dalla Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, 50 milioni per Romero

Per Cristian Romero potrebbe esserci quindi un futuro in Premier League. L’argentino in questa stagione ha collezionato quarantadue presenze totali con tre gol (due in campionato ed uno in Champions League).

Per il difensore 23enne la Juventus nel 2019 spese ventisei milioni di euro, cifra che – stando alla offerta che sarebbe pronta ad arrivare – potrebbe raddoppia in questa finestra di mercato.