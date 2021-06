Juventus, rebus attorno al futuro di Arthur: la permanenza del brasiliano non è certa, dipenderà da Allegri e da eventuali acquirenti

La scorsa estate è stato l’acquisto più caro della campagna bianconera, ma dopo una sola stagione, con il cambio di allenatore, il futuro di Arthur potrebbe completamente cambiare. Alle prese anche con diversi problemi fisici, il rendimento del brasiliano non è stato quello atteso. Il suo obiettivo è quello di restare e recuperare al meglio la condizione per farsi trovare a disposizione del nuovo tecnico. Sarà proprio Massimiliano Allegri però ad avere una parola decisiva in merito al futuro dell’ex Barcellona. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, la permanenza di Arthur dipende da Allegri

Come infatti riferisce ‘La Gazzetta Sportiva’, non è sicuro che il brasiliano resti alla Juventus. Allegri infatti necessita di un regista per il proprio gioco: da qui la volontà di puntare su Pjanic, che potrebbe rientrare in bianconero oppure su Locatelli, che il tecnico livornese ritiene il miglior centrocampista italiano. Ad uno di loro due verrebbero consegnate le chiavi del centrocampo. Non al 24enne cresciuto nel Gremio, che Allegri non vede come regista. Il tecnico inoltre, necessita di mezzali più fisiche nel proprio scacchiere ed è per questo che non sembra facile trovare una giusta collocazione in campo al giocatore verdeoro.

Spetterà dunque all’allenatore toscano cercare di trovare la giusta collocazione al ragazzo, così come spetterà allo stesso Arthur provare a convincere il tecnico a dargli la giusta chance. Nel frattempo non è escluso che la Juventus, nel caso in cui dovessero arrivare offerte importanti, non possa valutarle. In passato si era parlato anche di un interesse del Paris Saint-Germain, ma il club transalpino non si è mai fatto realmente sentire, né con la società piemontese né con il giocatore. Bisognerà quindi attendere ulteriori sviluppi, per capire quale potrà essere il futuro del brasiliano con la maglia bianconera.