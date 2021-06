Si avvicina ad ampie falcate il ritorno dopo 17 anni di Alex Cordaz all’Inter dove ricoprirà il ruolo di riserva di Handanovic alla luce anche dell’addio di Padelli

Sarà tra i pali il primo acquisto della nuova Inter di Simone Inzaghi, che ha raccolto l’eredità in panchina di Antonio Conte. Con l’addio di Padelli in casa nerazzurra serviva infatti una nuova alternativa tra i pali alle spalle del titolare Samir Handanovic. Per questa ragione si è deciso di optare per l’usato sicuro rappresentato da Alex Cordaz, esperto guardiano della porta del Crotone retrocesso. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube !

Come anticipato dai colleghi di ‘InterLive.it’ il portiere classe 1983 è ormai ad un passo dal ritorno a Milano dopo ben 17 anni dalla sua prima esperienza in nerazzurro. Nella giornata odierna infatti lo stesso Cordaz partirà per arrivare a Milano, con il club di Suning che lo attende nel capoluogo lombardo per chiudere il cerchio con relativa firma attesa nelle prossime ore tra oggi e domani. Il 38enne di Vittorio Veneto è cresciuto proprio nel settore giovanile dell’Inter tra il 1999 e il 2002 e andrebbe a prendere la piazza lasciata libera da Padelli.