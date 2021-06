Calciomercato, Koeman perde Wijnaldum | Grande offerta del PSG

Georginio Wijnaldum sembrava in procinto di approdare al Barcellona, ma il PSG si è inserito fortemente nella trattativa

Dopo aver confermato Koeman, Joan Laporta ha iniziato a lavorare sul mercato per permettere al suo Barcellona di rilanciarsi dopo il terzo posto dell’ultima stagione. L’allenatore olandese ha diversi pupilli su cui puntare, da Depay a Wijnaldum. Ma proprio l’affare legato al centrocampista ormai ex Liverpool -squadra dal quale si è svincolato- sembra in procinto di sfumare. Una trattativa lunghissima, che ora vede l’inserimento e l’offerta più ricca del Paris Saint-Germain, come anticipato dalla nostra redazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, accordo e firma: occhio a Lautaro Martinez

Barcellona, PSG forte su Wijnaldum

Una notizia che trova conferma attraverso il quotidiano olandese ‘De Telegraaf‘: l’offerta del PSG supera quella del Barcellona, per il quale Koeman non può più ‘intervenire’ per convincere il giocatore. Il Barça vive un momento economico complicato e Laporta ha le mani legate, una situazione favorevole a Leonardo che con l’offerta più alta metterebbe le mani su Wijnaldum già nelle prossime 24 ore. Per l’olandese offerto un contratto triennale.