Superlega, la UEFA non può sanzionare Juve, Real e Barça! L'ordinanza

Superlega: ordinanza del Tribunale Commerciale di Madrid che vieta a UEFA e FIFA di sanzionare Juve, Real e Barcellona. Tutti i dettagli

Nuovo importante capitolo sulla vicenda Superlega. Stando a ‘El Confidencial’, UEFA e FIFA non potranno sanzionare Juventus, Real Madrid e Barcellona per l’adesione al progetto annunciato lo scorso aprile. Come riportato dal quotidiano spagnolo, il Tribunale Commerciale di Madrid avrebbe infatti recapitato nelle sedi delle federazioni calcistiche un’ordinanza che impone il divieto di punire le tre società. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Superlega, l’ordinanza del Tribunale Commerciale di Madrid | Tutti i dettagli

UEFA e FIFA non potranno dunque sanzionare i tre club per la vicenda Superlega. Ma non solo. Nel caso in cui dovessero esserci provvedimenti da parte delle due organizzazioni, lo stesso tribunale madrileno si attiverebbe per perseguire legalmente UEFA e FIFA. Un’importante svolta che rischia di lasciare ulteriori strascichi nella “battaglia” tra Juventus, Real Madrid e Barcellona e la UEFA. Vi terremo aggiornati.