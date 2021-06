Francia, Rabiot: “Cresciuto e maturato alla Juve. Sfida a CR7? Ecco cosa ci siamo detti”

Rabiot ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Francia. Le sue parole sulla Juve e la sfida al Portogallo di Cristiano Ronaldo

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della sua Francia, Adrien Rabiot ha anche parlato della Juve e della sfida ai gironi contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Ecco le sue dichiarazioni.

SFIDA A CR7 – “Non ci siamo sentiti dopo Spagna-Portogallo di ieri. Ma ci eravamo dati appuntamento dopo l’ultima partita nella Juve. Ne abbiamo parlato prima. Mi ha detto che abbiamo una squadra molto solida, perché si parla molto della Francia all’interno della Juventus. Ma mi ha anche detto di fare attenzione al suo Portogallo”.

SERIE A – “È un campionato sottovalutato. Impari molto, puoi migliorare molto quando arrivi da straniero. Ci sono altri club dove lavori bene, per questo ci saranno altri francesi in Italia”.

JUVE – “Gli allenamenti sono duri, c’è molto lavoro tattico. Tutto questo mi ha dato molto. Sono cresciuto e maturato e si vede nel mio gioco. Ne avevo parlato anche con Buffon al PSG: una stagione alla Juve ne vale due o tre altrove”.

RUOLO NELLA FRANCIA – “Bisogna essere pronti a tutto. In questo centrocampo dobbiamo muoverci molto e invertire le posizioni. Spetterà all’allenatore determinare il giocatore più attrezzato per giocare in questa posizione. Certo, se si deve fare, lo farò io”.

KANTÉ – “Sicuramente è uno dei migliori nel suo ruolo, con le sue prestazioni e il fatto di aver vinto la Champions League. Porta tanto, nel recupero e nei contrasti. Con il pallone è migliorato enormemente, è capace di contrattaccare e salire con la palla. Ha raggiunto un altro livello”.